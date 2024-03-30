Назван возможный преемник Эрдогана
Обозреватель газеты The Wall Street Journal (WSJ) Джаред Малсин назвал возможным преемником президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана совладельца турецкой компании Baykar, производящей беспилотники Bayraktar, Сельчука Байрактара.
В материале отмечается, что 44-летний Байрактар является одним из самых популярных общественных деятелей Турции, и его сторонники намерены выдвигать его кандидатуру на пост главы государства. Кроме того, он женат на дочери лидера страны.
Ранее Financial Times написала, что победа в выборах мэра Стамбула станет последним шансом для турецкой политической оппозиции. Они состоятся 31 марта. В борьбе за пост градоначальника сойдутся бывший министр урбанизации Мурат Курум, выдвинутый партией действующего президента, и оппозиционный кандидат Экрем Имамоглу.