Назван возможный преемник Эрдогана

WSJ назвала 44-летнего Байрактара возможным преемником главы Турции Эрдогана

Обозреватель газеты The Wall Street Journal (WSJ) Джаред Малсин назвал возможным преемником президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана совладельца турецкой компании Baykar, производящей беспилотники Bayraktar, Сельчука Байрактара.

В материале отмечается, что 44-летний Байрактар является одним из самых популярных общественных деятелей Турции, и его сторонники намерены выдвигать его кандидатуру на пост главы государства. Кроме того, он женат на дочери лидера страны.

Ранее Financial Times написала, что победа в выборах мэра Стамбула станет последним шансом для турецкой политической оппозиции. Они состоятся 31 марта. В борьбе за пост градоначальника сойдутся бывший министр урбанизации Мурат Курум, выдвинутый партией действующего президента, и оппозиционный кандидат Экрем Имамоглу.