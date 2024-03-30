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12:29, 30 марта 2024Силовые структуры

Обманувших тысячи россиян почти на три миллиарда рублей аферистов осудят

СКР завершил расследование по делу о финансовой пирамиде на 2,8 млрд рублей

Фото: Александр Миридонов / Коммерсантъ

Следственный комитет России (СКР) завершил расследование уголовного дела в отношении пяти организаторов и участников финансовой пирамиды, обманувших жителей страны на 2,8 миллиарда рублей. Об этом «Ленте.ру» рассказала официальный представитель СКР Светлана Петренко.

В зависимости от роли каждого они обвиняются в организации и участии в преступном сообществе, мошенничестве, легализации, незаконной банковской деятельности. На сбережения и имущество обвиняемых наложен арест. Их дело направлено для утверждения обвинительного заключения и последующей отправки в суд для рассмотрения по существу.

По версии следствия, в 2012 году обвиняемые создали финансовую пирамиду, которая действовала до 2018 года в Москве, Санкт-Петербурге, Пензенской, Московской и Ленинградской областях. Они заключали с людьми договоры процентного займа, обещая им выплачивать большие проценты. В результате эти деньги получали только первые участники за счет других людей. Своими действиями аферисты нанесли ущерб 4276 пострадавшим на общую сумму более 2,8 миллиарда рублей.

Ранее стало известно, что по итогам 2023 года в России удалось выявить более 5,7 тысячи финансовых пирамид и нелегальных поставщиков финансовых услуг. Показатель превысил значение 2022-го на 15,5 процента.

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      Варвара Митина
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