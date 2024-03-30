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10:44, 30 марта 2024Россия

Опубликовано видео спасения сотни человек из запертого помещения в «Крокусе»

Первый канал опубликовал видео спасения людей из запертого помещения в «Крокусе»

Первый канал опубликовал видео спасения сотни человек из запертого помещения в «Крокус Сити Холле». Ролик появился на сайте издания.

Уточняется, что ролик снял бывший спецназовец Илья Красников, который сумел выбраться из «Крокуса» одним из первых. Мужчина несколько раз возвращался в горящее здание, чтобы помочь другим людям. В его нагрудном кармане был телефон с работающей камерой, с помощью которой удалось запечатлеть происходящее.

«Бегали от человека к человеку. Кого-то тащили волоком, кого-то тащили на руках», — рассказал Красников.

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      Алина Черненко
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