Папа Франциск внезапно отменил участие в процессии в честь Cтрастной пятницы

Папа Франциск отказался от участия в процессии в честь Cтрастной пятницы в Риме

Папа Римский Франциск внезапно отказался от присутствия на мероприятиях в честь Cтрастной пятницы в Риме. Об этом сообщает The Guardian.

Папа отменил свое участие в процессии Страстной пятницы в последнюю минуту. Ватикан назвал это решение попыткой «сберечь здоровье» перед плотным расписанием пасхальной недели и сообщил, что понтифик будет следить за движением процессии из Ватикана. Программа Франциска на следующие два дня состоит из пасхального бдения в субботу вечером, пасхальной мессы и традиционного послания и благословения Urbi et Orbi (городу и миру) в воскресенье утром.

Внезапное отсутствие 87-летнего понтифика, вероятно, возобновит спекуляции о его ухудшающемся здоровье. Франциска уже видели с тростью и в инвалидной коляске из-за больного колена, к тому же он страдает от приступов бронхита и гриппа.

В этом году католики и протестанты празднуют Пасху 31 марта. А Страстная пятница пришлась на 29 марта.

Папа Римский Франциск вновь призвал стороны конфликта на Украине и в Израиле к переговорам.

«Никогда не забывайте о том, что война — это всегда поражение. В состоянии войны невозможно двигаться вперед. Мы должны прилагать все усилия для того, чтобы вести переговоры и покончить с войной. Молимся за это», — заявил понтифик.