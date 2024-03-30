Песков рассказал об отношении Путина к теракту в «Крокусе» и другим трагедиям

Песков: Путин пропускает через себя трагедии, подобные теракту в «Крокусе»

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков рассказал, что Владимир Путин пропускает через себя трагедии, подобные теракту в «Крокус Сити Холле». Видео с этими словами Пескова опубликовал журналист Павел Зарубин в своем Telegram-канале.

«Глава государства пропускает такие трагедии полностью через себя, и поверьте мне, если вы не увидите на его лице слез, это не значит, что ему не больно. И то, что переживает он, вряд ли кто-то когда-то узнает и поймет. В том числе и мы с вами», — сказал Дмитрий Песков.

Стрельба и пожар в концертном зале «Крокус Сити Холл» в Подмосковье произошли вечером 22 марта перед концертом группы «Пикник». В здание ворвались четверо мужчин с автоматами, они расстреливали людей в упор, а затем подожгли зрительный зал. По последним данным в теракте погибли 144 человека.