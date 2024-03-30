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13:58, 30 марта 2024Мир

Полиция сумела отбить часть заложников у захватившего кафе в Нидерландах

De Gelderlander: Полиция освободила трех заложников из захваченного кафе в Эде

Фото: Piroschka Van De Wouw / Reuters

Силовики сумели отбить у захватившего кафе в нидерландском городе Эде часть заложников, удерживаемых в помещении. Об этом пишет местная газета De Gelderlander.

Как утверждают журналисты, речь идет о трех из пяти гражданских. Операция по освобождению остальных продолжается.

При этом нидерландская полиция по-прежнему не рассматривает произошедшее как акт терроризма, уточняет издание.

Нападение на кафе в нидерландском городе Эде произошло утром в субботу, 30 марта. Неизвестный захватил кафе, взял заложников и забаррикадировался внутри. На место прибыл спецназ и спасательные службы. О требованиях нападавшего неизвестно до сих пор.

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      Алевтина Запольская
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