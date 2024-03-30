Полиция задержала угрожавшего расправой Хабибу Нурмагомедову

В Дагестане арестовали мужчину, грозившего расправой Хабибу Нурмагомедову

В Дагестане задержали мужчину, который грозился расправиться с бывшим чемпионом Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Хабибом Нурмагомедовым. Об этом пишет Telegram-канал Mash.

Житель Махачкалы опубликовал в Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена) видео, в котором нецензурно отозвался о бывшем чемпионе UFC Нурмагомедове и сотрудниках дагестанской полиции.

Мужчина также сказал, что «убивать нужно не пешек», а людей из составленного им списка. В него попали начальник полиции дагестанского поселка Дубки, руководитель рыбного хозяйства «Экотуркомплекс "Главрыба"» Абдулрашид Гаджиев и Хабиб Нурмагомедов. Хейтер поклялся расправиться с ними и уничтожить их наследие.

Видео обнаружили правоохранители. Автора быстро нашли — им оказался 27-летний Ибрагим. Его арестовали, доставили в отделение полиции и начали проверку. В настоящий момент решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Незадолго до этого Хабиб Нурмагомедов также осудил теракт в концертном зале «Крокус Сити Холл». Он назвал нелюдями организаторов этого нападения.