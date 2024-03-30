Пушков ответил на слова премьера Польши о предвоенной эпохе

Пушков заявил, что предвоенная эпоха может грозить Польше проблемами

Заявление премьер-министра Польши Дональда Туска о вступлении Европы в «предвоенную эпоху» должны заставить его задуматься, что Польше могут грозить проблемы. Такой ответ дал сенатор Алексей Пушков в своем Telegram-канале.

По его словам, предвоенные эпохи не предвещают ничего хорошего «пограничным» государствам, которые находятся на стыке противоборствующих сторон. «Если бы у Туска хватило ума, национального чувства и фантазии, он бы задумался, скорее, о том, чем такая эпоха, и особенно возможный переход от эпохи предвоенной к эпохе военной чреват для самой Польши», — заявил Пушков.

Ранее Туск заявил, что Европа сейчас находится в предвоенном периоде. Премьер подчеркнул, что Европа должна предпринимать меры по увеличению стратегической автономии от НАТО и делать шаги в сторону возрождения оборонной сферы.