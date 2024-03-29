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10:30, 29 марта 2024Мир

Польша заявила о наступлении предвоенной эпохи в Европе

Премьер Польши Туск: Европа переживает предвоенную эпоху впервые с 1945 года
СюжетРоссия и НАТО:

Фото: Gleb Garanich / Reuters

Без преувеличения, Европа сейчас находится в предвоенном периоде, а угроза войны впервые с 1945 года более не является абстракцией. Об этом в интервью испанской газете El País заявил премьер-министр Польши Дональд Туск.

Такой ситуации мы не переживали с 1945 года. Я знаю, это звучит удручающе, особенно для людей молодого поколения, но нам надо морально привыкнуть к новой эпохе. Мы живем в предвоенную эпоху, я не преувеличиваю», — заявил премьер, отметив, что сейчас возможен буквально любой сценарий.

По словам польского политика, Европа должна предпринимать меры по увеличению стратегической автономии от НАТО и делать шаги в сторону возрождения оборонной сферы, «чтобы лучше использовать потенциал, возможности и силу» европейских государств. «Мы будем более привлекательным партнером для США, если будем более самостоятельными в обороне», — заключил он.

Ранее председатель Военного комитета НАТО Роберт Бауэр заявил, что Североатлантический альянс готов к потенциальному конфликту с Россией.

Высокопоставленный чиновник альянса 21 марта впервые приехал в Киев и заявил, что НАТО и Украина не представляли какой-либо реальной угрозы для России, а также высказался о вероятности прямого военного столкновения с РФ.

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      Виктория Кондратьева
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