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09:36, 30 марта 2024Бывший СССР

Раскрыта причина размещения пограничников РФ на границе Армении и Азербайджана

Посол Копыркин: Пашинян лично просил Россию помочь Армении с пограничниками
Архивное фото

Архивное фото. Фото: Виктор Коротаев / Коммерсантъ

Российские пограничники стоят вдоль границы Армении с Азербайджаном по просьбе премьер-министра Армении Николы Пашиняна. Об этом заявил посол России в Армении Сергей Копыркин, сообщает ТАСС.

Копыркин подчеркнул, что наблюдательные посты были размещены за российский счет, чтобы способствовать стабилизации ситуации в 2020 году. При этом армянская сторона так и не легализовала этот шаг, добавил посол.

6 марта Ереван запросил вывод российских пограничников из аэропорта Звартноц. По словам секретаря Совета безопасности Армении Армена Григоряна, власти страны считают, что контроль в аэропорту должны осуществлять пограничные войска Армении.

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