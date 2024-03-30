Раскрыта причина размещения пограничников РФ на границе Армении и Азербайджана

Посол Копыркин: Пашинян лично просил Россию помочь Армении с пограничниками

Российские пограничники стоят вдоль границы Армении с Азербайджаном по просьбе премьер-министра Армении Николы Пашиняна. Об этом заявил посол России в Армении Сергей Копыркин, сообщает ТАСС.

Копыркин подчеркнул, что наблюдательные посты были размещены за российский счет, чтобы способствовать стабилизации ситуации в 2020 году. При этом армянская сторона так и не легализовала этот шаг, добавил посол.

6 марта Ереван запросил вывод российских пограничников из аэропорта Звартноц. По словам секретаря Совета безопасности Армении Армена Григоряна, власти страны считают, что контроль в аэропорту должны осуществлять пограничные войска Армении.