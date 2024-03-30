Шойгу потребовал от работников оборонного предприятия пахать в три смены

Шойгу потребовал от сотрудников оборонного предприятия на Алтае пахать в 3 смены

Глава Минобороны России Сергей Шойгу потребовал от сотрудников оборонного предприятия в Алтайском крае «пахать в три смены». Его цитирует РИА Новости.

Он заявил, что государство выделило большие средства на необходимое производство. Все делают все, чтобы оборудование попало на предприятие, добавил министр обороны. «А у вас на такое количество станков, тут их больше 30 стоит, три наладчика. Что вы тут налаживаете? Вы должны пахать в три смены», — призвал Шойгу.

В Алтайском крае глава оборонного ведомства проверил выполнение гособоронзаказа на предприятиях оборонно-промышленного комплекса. Уточняется, что на одном из заводов, который выпускает составные части к авиационным и зенитным снарядам, министру обороны сообщили о росте производства в 3,5 раза.

Ранее Шойгу во время произнесения вступительного слова на заседании коллегии Минобороны заявил, что в Вооруженных силах России сформировали армейский корпус и Днепровскую речную флотилию.