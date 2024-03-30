Следком детально восстановит предшествовавшие теракту в «Крокусе» события

Бастрыкин: детально восстановив события до теракта, можно выявить заказчиков

Следственный комитет России (СК) детально восстановит события, предшествовавшие теракту в концертном зале «Крокус Сити Холл». Соответствующее поручение Александр Бастрыкин дал на оперативном совещании, передает пресс-служба ведомства.

Следственные мероприятия позволят выявить круг соучастников, но прежде всего — раскроют личности организаторов и заказчиков, отмечается в сообщении Следкома. По словам главы СК, следователи и криминалисты работают в круглосуточном режиме. Не прекращаются допросы обвиняемых, в том числе и на месте трагедии. Обстоятельства произошедшего помогают прояснить потерпевшие.

Ранее следствие заявило об опознании 134 жертв теракта в «Крокусе». С телами остальных погибших проводятся генетические экспертизы. Всего, по последним данным, в результате теракта погибло 144 человека.

Теракт в подмосковном «Крокус Сити Холле» произошел вечером 22 марта. Группа вооруженных террористов проникла в здание и открыла прицельный огонь по людям, а также подожгла здание, заблокировав внутри посетителей.

Исполнителями теракта называют четверых уроженцев Таджикистана. Они были задержаны неподалеку от границы с Украиной и Белоруссией. Фигурантами по делу проходят девять человек. Обвиняемым грозит пожизненное лишение свободы.