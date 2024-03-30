Стала известна судьба застрявших в Египте российских туристов

АТОР: застрявшие в Египте российские туристы смогли вылететь в Москву

Застрявшие в египетском Шарм-эш-Шейхе российские туристы смогли вернуться на родину. Судьбу путешественников раскрыли РБК в Ассоциации туроператоров России (АТОР).

Как сообщает источник, россияне вылетели из Египта рано утром в субботу, 30 марта. По данным АТОР, сейчас рейс подлетает к Москве, задержка составила 11 часов 14 минут.

Ранее стало известно о том, что российские туристы застряли в Египте из-за введения Европейским союзом (ЕС) санкций против турецкой авиакомпании Southwind Airlines. Путешественники должны были улететь рейсом перевозчика Air Cairo, которого власти ЕС могли признать аффилированным с Southwind.

