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12:15, 30 марта 2024Путешествия

Стала известна судьба застрявших в Египте российских туристов

АТОР: застрявшие в Египте российские туристы смогли вылететь в Москву
Архивное фото

Архивное фото. Фото: Mohamed Abd El Ghany / Reuters

Застрявшие в египетском Шарм-эш-Шейхе российские туристы смогли вернуться на родину. Судьбу путешественников раскрыли РБК в Ассоциации туроператоров России (АТОР).

Как сообщает источник, россияне вылетели из Египта рано утром в субботу, 30 марта. По данным АТОР, сейчас рейс подлетает к Москве, задержка составила 11 часов 14 минут.

Ранее стало известно о том, что российские туристы застряли в Египте из-за введения Европейским союзом (ЕС) санкций против турецкой авиакомпании Southwind Airlines. Путешественники должны были улететь рейсом перевозчика Air Cairo, которого власти ЕС могли признать аффилированным с Southwind.

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      Алина Черненко
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