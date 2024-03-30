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10:28, 30 марта 2024Бывший СССР

Стало известно об испытании вызывающего рак препарата на Украине

На Украине западные фармкомпании испытывали вызывающий рак препарат

Фото: Louis Reed / Unsplash

На территории Украине западные фармацевтические компании испытывали вызывающий разные формы рака препарат. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на документы, которые нашли в подвале больницы № 7 Мариуполя.

Из документов следует, что препарат назначали пациентам психиатрического отделения больницы. Речь, в частности, шла об испытании на 152 пациентах экспериментального средства SB4 для лечения ревматоидного артрита.

Ранее политолог, политический обозреватель радиостанции «Говорит Москва» Александр Асафов заявил, что американские фармкомпании превратили Украину в свой личный испытательный полигон. В 2022 году США признали проведение биологических исследований на пациентах украинских психиатрических больниц, рассказывал он.

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