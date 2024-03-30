Стало известно об испытании вызывающего рак препарата на Украине

На Украине западные фармкомпании испытывали вызывающий рак препарат

На территории Украине западные фармацевтические компании испытывали вызывающий разные формы рака препарат. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на документы, которые нашли в подвале больницы № 7 Мариуполя.

Из документов следует, что препарат назначали пациентам психиатрического отделения больницы. Речь, в частности, шла об испытании на 152 пациентах экспериментального средства SB4 для лечения ревматоидного артрита.

Ранее политолог, политический обозреватель радиостанции «Говорит Москва» Александр Асафов заявил, что американские фармкомпании превратили Украину в свой личный испытательный полигон. В 2022 году США признали проведение биологических исследований на пациентах украинских психиатрических больниц, рассказывал он.