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21:01, 30 марта 2024Из жизни

Силовики задержали пожилого иностранца за любовь к русским поездам

В Пермском крае силовики задержали итальянца, фотографировавшего русские поезда

Фото: Unsplash

В Пермском крае силовики задержали пожилого гражданина Италии. Пенсионер увлеченно фотографировал местные поезда, передает Telegram-канал Mash.

С камерой иностранец подолгу обходил окрестности станции «Пермь — Сортировочная». Его интерес к железнодорожным составам вызвал подозрения местных жителей. Пермяки обратились в полицию.

Силами переводчика удалось выяснить, что мужчина является рейлфаном, а настоящую любовь испытывает именно к русским вагонам. Иностранец признался, что таких длинных товарных поездов он ни разу в жизни не встречал. Особое восхищение у него вызвали электропоезда «Ласточка».

В Россию итальянец приезжает регулярно, в Перми бывает с 2019 года. Как оказалось, здесь проживает его возлюбленная. Снимки, которые итальянец хотел показать внукам, пришлось удалить — на этом настояли правоохранители.

Ранее в США полицейские арестовали слепого мужчину, по ошибке приняв его за вооруженного. За пистолет в его заднем кармане силовики приняли трость.

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      Виктория Клабукова
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