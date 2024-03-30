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14:41, 30 марта 2024Путешествия

Турецкая авиакомпания отменила полеты из Калининграда

АТОР: турецкая компания Southwind отменила полеты из Калининграда в Анталью

Фото: Александр Подгорчук / Коммерсантъ

Турецкая компания Southwind отменила полеты в Анталью из Калининграда. Об этом сообщает Ассоциация туроператоров России (АТОР).

Решение принято в связи с запретом для Southwind на использование воздушного пространства ЕС. Европейские чиновники сочли, что фактический контроль над авиакомпанией осуществляется из России, поясняют в организации. Другим рейсам авиакомпании в российские города ничего не грозит — полеты будут выполняться по маршрутам российских перевозчиков. В связи с этим 30 и 31 марта туроператоры PEGAS Touristik и Coral Travel пересадят своих клиентов на рейс AZUR Air в Шарм-эш-Шейх.

Авиалинии Southwind выполняют полеты во многие страны Европы, например, Грецию, Германию и Швейцарию. Санкции распространятся и на полетную программу в Финляндию.

Ранее немецкой авиакомпании Lufthansa пришлось отменить 80 процентов рейсов из-за забастовок сотрудников. Несмотря на то, что большая часть персонала вернулась к работе, руководство компании не исключает дальнейшие отмены рейсов.

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      Виктория Клабукова
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