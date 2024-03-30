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14:38, 30 марта 2024Бывший СССР

В Еврокомиссии предсказали расширение Шенгенской зоны в 2024 году

ЕК рассчитывает интегрировать Болгарию и Румынию в Шенгенскую зону в 2024 году

Фото: Yves Herman / Reuters

Румыния и Болгария должны полностью интегрироваться в Шенгенское пространство до конца 2024 года. Об этом говорится в заявлении Еврокомиссии (ЕК), сообщает РИА Новости.

С 31 марта обе страны станут участниками Шенгенской зоны, однако, согласно тексту документа, пограничный контроль на их рубежах будет упразднен лишь частично — только на морских и воздушных границах.

Контроль на сухопутных переходах, как уверяют в Брюсселе, будет действовать до момента, пока интеграция не будет завершена полностью. Европейские чиновники рассчитывают, что это произойдет уже в ближайшие месяцы.

«Совет должен будет принять решение по дате снятия контроля на сухопутных границах между Болгарией, Румынией и другими странами Шенгенского пространства. Еврокомиссия продолжит поддерживать усилия председательства Совета ЕС с тем, чтобы такое решение было принято уже в 2024 году», — заявили в ЕК.

Уточняется, что прежде, чем Бухарест и София станут полноправными участниками Шенгена, им придется выполнить еще ряд условий. В частности, речь идет о мерах по борьбе с нелегальной миграцией.

Ранее стало известно, что Болгария начнет выдавать шенгенские визы российским туристам уже с 1 апреля. Пребывание в стране будет засчитываться как дни, проведенные в Шенгенской зоне: максимум 90 дней в течение любого 180-дневного периода.

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      Алевтина Запольская
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