В Еврокомиссии предсказали расширение Шенгенской зоны в 2024 году

ЕК рассчитывает интегрировать Болгарию и Румынию в Шенгенскую зону в 2024 году

Румыния и Болгария должны полностью интегрироваться в Шенгенское пространство до конца 2024 года. Об этом говорится в заявлении Еврокомиссии (ЕК), сообщает РИА Новости.

С 31 марта обе страны станут участниками Шенгенской зоны, однако, согласно тексту документа, пограничный контроль на их рубежах будет упразднен лишь частично — только на морских и воздушных границах.

Контроль на сухопутных переходах, как уверяют в Брюсселе, будет действовать до момента, пока интеграция не будет завершена полностью. Европейские чиновники рассчитывают, что это произойдет уже в ближайшие месяцы.

«Совет должен будет принять решение по дате снятия контроля на сухопутных границах между Болгарией, Румынией и другими странами Шенгенского пространства. Еврокомиссия продолжит поддерживать усилия председательства Совета ЕС с тем, чтобы такое решение было принято уже в 2024 году», — заявили в ЕК.

Уточняется, что прежде, чем Бухарест и София станут полноправными участниками Шенгена, им придется выполнить еще ряд условий. В частности, речь идет о мерах по борьбе с нелегальной миграцией.

Ранее стало известно, что Болгария начнет выдавать шенгенские визы российским туристам уже с 1 апреля. Пребывание в стране будет засчитываться как дни, проведенные в Шенгенской зоне: максимум 90 дней в течение любого 180-дневного периода.