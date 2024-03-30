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13:41, 30 марта 2024Россия

В Госдуме назвали пустой болтовней слова Зеленского о переговорах

Депутат Чепа назвал пустой болтовней слова Зеленского о переговорах с РФ

Фото: Vladimir Baranov / Globallookpress.com

Первый зампред комитета Госдумы (ГД) по международным делам Алексей Чепа назвал пустой болтовней слова Владимира Зеленского о переговорах с Россией. Его цитирует РИА Новости.

«Все его заявления — это только пустая болтовня, это уход от конкретики», — сказал он. Как подчеркнул Чепа, все знают, что не от Зеленского зависят принятие решений, переговоры, какие территории останутся Украине и какие основные требования будут на мирных переговорах.

По его словам, это зависит от США. Первый зампред комитета ГД по международным делам добавил, что для переговоров Зеленскому стоит снять свой запрет на них.

Ранее Владимир Зеленский впервые допустил переговоры с Россией до выхода Киева на границы 1991 года. Он допустил, что президент России Владимир Путин будет готов к диалогу, если Вооруженные силы Украины (ВСУ) смогут выйти на границы 2022 года.

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