В Госдуме высказались о позиции Зеленского по переговорам с Россией

Депутат Госдумы Белик заявил, что не Зеленскому диктовать условия переговоров

Депутат Госдумы от Севастополя, член комитета по международным делам Дмитрий Белик считает, что не Владимир Зеленский будет диктовать условия переговоров с Россией. Его слова приводит РИА Новости.

Он подчеркнул, что Москва не нуждается в таком переговорщике как Зеленский. По его словам, для того, чтобы у России что-то отобрать, это нужно захватить, а пока успехи войск Украины незначительны. Как отметил Белик, каждый украинский солдат понимает, что столкнулся с противником, который ему не по зубам.

Ранее Зеленский впервые заговорил о переговорах с Россией до выхода Киева на границы 1991 года. Он допустил, что российский президент Владимир Путин будет готов к диалогу, если Вооруженные силы Украины смогут выйти на границы 2022 года.

