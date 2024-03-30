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14:52, 30 марта 2024Россия

В Госдуме высказались о позиции Зеленского по переговорам с Россией

Депутат Госдумы Белик заявил, что не Зеленскому диктовать условия переговоров

Фото: Александр Манзюк / Коммерсантъ

Депутат Госдумы от Севастополя, член комитета по международным делам Дмитрий Белик считает, что не Владимир Зеленский будет диктовать условия переговоров с Россией. Его слова приводит РИА Новости.

Он подчеркнул, что Москва не нуждается в таком переговорщике как Зеленский. По его словам, для того, чтобы у России что-то отобрать, это нужно захватить, а пока успехи войск Украины незначительны. Как отметил Белик, каждый украинский солдат понимает, что столкнулся с противником, который ему не по зубам.

Ранее Зеленский впервые заговорил о переговорах с Россией до выхода Киева на границы 1991 года. Он допустил, что российский президент Владимир Путин будет готов к диалогу, если Вооруженные силы Украины смогут выйти на границы 2022 года.

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      Кристина Есикова
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