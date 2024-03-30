В США рассказали об ударах ВС России в уязвимое место ВСУ

BI: планирующие бомбы ВС России заставляют ВСУ обнажать системы ПВО

Россия наносит удары планирующими бомбами, тем самым заставляя ВСУ размещать средства ПВО близко к фронту. Из-за этого они становятся более уязвимыми, пишет издания Business Insider.

«Удары планирующими бомбами позволяют России поражать украинские силы, удерживая самолеты, сбрасывающие боеприпасы, на безопасном расстоянии», — сказано в статье.

Для того, чтобы попытаться сбить российские истребители, украинские военные размещают «драгоценные средства ПВО» ближе к фронту. Однако там они рискуют быть уничтоженными, резюмируют авторы материала.

Ранее экс-разведчик Корпуса морской пехоты США Скотт Риттер рассказал, что ВС России зачищают бомбами и дронами целые районы на Украине. По его словам, российские силы контролируют воздушное пространство не только на поле боя с помощью планирующих бомб, но и в тылу с помощью дронов буквально зачищают целые районы.