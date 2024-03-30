Sabah: Путин своей политикой превратил Россию в эффективный центр силы

Президент России Владимир Путин своей политикой превратил Россию в один из новых альтернативных центров силы в мире. Об этом сообщает турецкая газета Sabah.

«Российский лидер Владимир Путин, который стал мишенью Запада во время войны на Украине, нарушил правила глобального статус-кво, или порядка, "основанного на правилах", и способствовал превращению своей страны в один из наиболее эффективных альтернативных центров силы для незападных стран», — признали авторы публикации.

По мнению Sabah, антироссийская кампания Запада по ослаблению и изоляции РФ провалилась благодаря умелому руководству Владимира Путина. Результатом усилий Запада стало не поражение России, а, напротив, ускорение геополитической интеграции «незападного мира». Этому, как полагают журналисты, способствовала экономическая и военная мощь России, которую недооценили США и ЕС. В то время как боеприпасы для Украины заканчиваются, Россия успешно производит необходимое оружие и обеспечивает нужды фронта. Кроме того, ключом к успеху стала продуманная экономическая политика и стабильность национальной валюты под давлением внешних факторов. Авторы подчеркивают, что в 2023 году ВВП РФ вырос, а уровень безработицы снизился.

Ранее в Турции заявили о причастности иностранной разведки к теракту в «Крокусе». По словам представителя правящей в Турции «Партии справедливости и развития» Омера Челика, у подобных атак всегда есть спонсоры, «Исламское государство» (ИГИЛ, запрещенная в России террористическая организация) не способно провести его в одиночку.

