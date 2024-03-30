В WhatsApp добавили новую функцию

WABetaInfo: в WhatsApp добавили функцию отправки видео в высоком качестве

Разработчики WhatsApp добавили в одну из версий мессенджера возможность отправлять видеоролики в высоком качестве. Об этом пишет портал WABetaInfo.

Уточняется, что после обновления у некоторых пользователей в настройках приложения в разделе «Данные и хранилище» появилась настройка «Качество загрузки медиафайлов».

Теперь пользователи могут выбрать стандартное и HD-качество. Портал отмечает, что при выборе HD-качества видео все равно будет сжато и оригинальное качество сохранить все равно не получится. Если нужно сохранить изначальный вид ролика, его необходимо отправить в формате документа.

Ранее сообщалось, что WhatsApp внедрит новый раздел в списке чатов. В нем будут перечислены предлагаемые новые контакты из адресной книги для начала чата, что облегчит инициирование новых бесед.