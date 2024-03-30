Интернет и СМИ
ВсеИнтернетКиберпреступностьCoцсетиМемыРекламаПрессаТВ и радиоФактчекинг
00:43, 31 марта 2024Интернет и СМИ

В WhatsApp добавили новую функцию

WABetaInfo: в WhatsApp добавили функцию отправки видео в высоком качестве

Фото: Rene Traut / IMAGO / Global Look Press

Разработчики WhatsApp добавили в одну из версий мессенджера возможность отправлять видеоролики в высоком качестве. Об этом пишет портал WABetaInfo.

Уточняется, что после обновления у некоторых пользователей в настройках приложения в разделе «Данные и хранилище» появилась настройка «Качество загрузки медиафайлов».

Теперь пользователи могут выбрать стандартное и HD-качество. Портал отмечает, что при выборе HD-качества видео все равно будет сжато и оригинальное качество сохранить все равно не получится. Если нужно сохранить изначальный вид ролика, его необходимо отправить в формате документа.

Ранее сообщалось, что WhatsApp внедрит новый раздел в списке чатов. В нем будут перечислены предлагаемые новые контакты из адресной книги для начала чата, что облегчит инициирование новых бесед.

Что думаешь? Оцени!
      Юлия Мискевич
      Обсудить
      Последние новости

      Илон Маск заявил об угрозе потери Черного моря Украиной

      Мужчина ради развлечения надул друга промышленным феном через задний проход

      В Германии заявили о скором выходе России на оперативный простор под Авдеевкой

      В Израиле заявили о перехвате летевшей из Сирии «подозрительной воздушной цели»

      Стало известно о проблемах со здоровьем у звезды сериала «Воронины»

      Опасность атаки БПЛА объявили в Курской области

      В WhatsApp добавили новую функцию

      Пьяная пассажирка устроила стриптиз в самолете из Тбилиси в Москву

      «Бавария» впервые с 2019 года проиграла дортмундской «Боруссии»

      Планшеты Apple отменили из-за Samsung

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше