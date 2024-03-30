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17:23, 30 марта 2024Россия

Во время аварии в Москве Tesla потеряла два колеса

В Москве во время ДТП на Киевском шоссе Tesla потеряла два колеса
СюжетАвария на Киевском шоссе

Фото: Tom Little / Unsplash

В Москве во время ДТП на Киевском шоссе автомобиль Tesla потерял два колеса. Об этом сообщает РИА Новости.

Авария случилась перед поворотом на Алабино, там столкнулись Tesla и внедорожник Range Rover. В результате первое авто развернуло, у него оторвало заднее правое колесо. Еще одно оторвавшееся у него колесо отлетело на обочину. В это же время на Киевском шоссе столкнулись две иномарки.

Ранее из-за столкновения 29 машин на 86-м километре трассы М-4 «Дон» в Ступино перекрыли движение в сторону Москвы.

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