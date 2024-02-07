На трассе в Подмосковье из-за столкновения 29 машин перекрыли движение

Движение на трассе М-4 в сторону Москвы перекрыли из-за столкновения 29 машин

Из-за столкновения 29 машин на 86-м километре трассы М-4 «Дон» в Ступино перекрыто движение в сторону Москвы. Об этом сообщил подмосковный Минтранс в Telegram.

В ведомстве объяснили, что объехать участок трассы, на котором произошло ДТП, можно через Каширское шоссе, съехав с М-4 на 94-м километре автодороги.

Ранее в сети появились кадры с места аварии. На записи видно, что некоторые машины уже погрузили на эвакуаторы, а другие по-прежнему перегораживают все дорожные полосы. На месте работают сотрудники дорожной полиции.

Крупная массовая авария на трассе «Дон» в Подмосковье произошла 7 февраля. В ДТП пострадали несколько человек, одного из них спасти не удалось. Предположительно, машины столкнулись из-за снегопада.

Помимо этого, более 20 автомобилей столкнулись на 45-м километре трассы М-8 в Подмосковье. Пострадали четыре человека. Сведений об их состоянии не приводится. Еще одно крупное ДТП произошло на 64-м километре Киевского шоссе. По разным данным, в нем участвовали от 9 до 12 автомобилей.

7 февраля на Центральную часть России обрушился циклон «Ольга». Помимо метели, он принес похолодание. В четверг, пятницу и субботу столбик термометра в Москве опустится до 9-11 градусов мороза, а в ночные часы воздух остынет до минус 20 градусов.