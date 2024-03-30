Во время учений российские военные уничтожили условных диверсантов

Военнослужащие Тагильского соединения РВСН уничтожили условных диверсантов

В Свердловской области ракетчики Тагильского ракетного соединения во время учений уничтожили условных диверсантов. Об этом сообщает ТАСС.

Для обнаружения диверсионных групп военные использовали беспилотники, потому что по замыслу поступившей вводной, диверсанты заминировали маршрут боевого патрулирования. В результате бойцы нейтрализовали диверсантов и разминировали маршруты.

Ранее стало известно, что в Иркутской области российские военнослужащие отработали защиту подвижных грунтовых ракетных комплексов «Ярс» от нападения диверсионно-разведывательных групп на учениях.