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18:24, 30 марта 2024Россия

Во время учений российские военные уничтожили условных диверсантов

Военнослужащие Тагильского соединения РВСН уничтожили условных диверсантов

Фото: Дмитрий Ягодкин / ТАСС

В Свердловской области ракетчики Тагильского ракетного соединения во время учений уничтожили условных диверсантов. Об этом сообщает ТАСС.

Для обнаружения диверсионных групп военные использовали беспилотники, потому что по замыслу поступившей вводной, диверсанты заминировали маршрут боевого патрулирования. В результате бойцы нейтрализовали диверсантов и разминировали маршруты.

Ранее стало известно, что в Иркутской области российские военнослужащие отработали защиту подвижных грунтовых ракетных комплексов «Ярс» от нападения диверсионно-разведывательных групп на учениях.

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