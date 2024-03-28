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12:57, 28 марта 2024Наука и техника

В России отработали защиту «Ярсов»

На учениях РВСН в Иркутской области отработали защиту ПГРК «Ярс» от диверсантов

Фото: Vitaly V. Kuzmi. / Wikimedia Commons

Российские военные отработали защиту подвижных грунтовых ракетных комплексов (ПГРК) «Ярс» от нападения диверсионно-разведывательных групп (ДРГ) на учениях Ракетных войск стратегического назначения (РВСН) в Иркутской области. Об этом сообщили в Минобороны России, передает РИА Новости.

«В ходе командно-штабного учения с Иркутским ракетным соединением РВСН с противодиверсионными подразделениями проводился комплекс тренировок, инструкторско-методических и тактико-строевых занятий, с широким применением крупногабаритной техники, вертолетов военно-транспортной авиации и БПЛА с учетом опыта СВО. Особое внимание уделялось охране и обороне колонн ПГРК "Ярс" на марше и полевых позициях», — говорится в сообщении.

В учениях задействовали группу по борьбе с ДРГ на вертолетах и расчеты беспилотников. В ходе воздушного патрулирования военные обнаружили «диверсантов», минирующих дороги на маршруте движения колонн соединения. После десантирования ракетчики уничтожили условные ДРГ, не допустив их отхода и взаимодействия с резервами. В сообщении подчеркнули, что для обнаружения условных диверсантов использовали новейшие квадрокоптеры.

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