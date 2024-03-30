Заявление Зеленского о переговорах с Россией назвали клоунадой

Рогов назвал клоунадой заявление Зеленского о переговорах с Россией

Глава запорожского общественного движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов назвал клоунадой заявление президента Украины Владимира Зеленского о переговорах с Россией. Его слова приводит РИА Новости.

«То, что Зеленский начал допускать варианты переговоров с Россией, это хорошая мина при плохой игре. Это своего рода клоунада», — сказал он.

Как утверждает Рогов, Зеленский понимает, что «запахло жареным», поэтому политик пытается преподнести поиски собственного спасения как некую уступку и способность к компромиссу.

Ранее Зеленский впервые заговорил о переговорах с Москвой до выхода Украины на границы 1991 года. Он допустил, что российский президент Владимир Путин будет готов к диалогу, если Вооруженные силы Украины смогут выйти на границы 2022 года.