Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
19:11, 30 марта 2024Россия

Заявление Зеленского о переговорах с Россией назвали клоунадой

Рогов назвал клоунадой заявление Зеленского о переговорах с Россией

Фото: Ukrainian Presidential Press Service / Reuters

Глава запорожского общественного движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов назвал клоунадой заявление президента Украины Владимира Зеленского о переговорах с Россией. Его слова приводит РИА Новости.

«То, что Зеленский начал допускать варианты переговоров с Россией, это хорошая мина при плохой игре. Это своего рода клоунада», — сказал он.

Как утверждает Рогов, Зеленский понимает, что «запахло жареным», поэтому политик пытается преподнести поиски собственного спасения как некую уступку и способность к компромиссу.

Ранее Зеленский впервые заговорил о переговорах с Москвой до выхода Украины на границы 1991 года. Он допустил, что российский президент Владимир Путин будет готов к диалогу, если Вооруженные силы Украины смогут выйти на границы 2022 года.

Что думаешь? Оцени!
      Кристина Есикова
      Обсудить
      Последние новости

      Подпольщики сообщили об обстреле аэродрома ВСУ под Николаевом. Там находилась техника Запада

      В США оценили принадлежность Одессы к Украине

      ВСУ атаковали приграничное село

      «Металлург» вышел в полуфинал Кубка Гагарина

      Заявление Зеленского о переговорах с Россией назвали клоунадой

      Следком детально восстановит предшествовавшие теракту в «Крокусе» события

      На Украине назвали последствие ударов России по энергетике

      Кейт Миддлтон пропустит пасхальную службу из-за рака

      Пушков ответил на слова премьера Польши о предвоенной эпохе

      Момент уничтожения железнодорожного моста около Курахово попал на видео

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше