«Зенит» и «Крылья Советов» вничью сыграли в матче РПЛ

«Зенит» и «Крылья Советов» со счетом 1:1 сыграли в матче РПЛ

«Зенит» и «Крылья Советов» вничью сыграли в матче 22-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ). Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Встреча прошла в Самаре и завершилась со счетом 1:1. Первый мяч забил нападающий хозяев Владислав Шитов на 28-й секунде игры. На 23-й минуте уравнял шансы команд форвард Артур, для которого этот гол стал дебютным в составе «Зенита».

Петербуржцы с 41-м очком продолжают лидировать в турнирной таблице чемпионата страны. Самарцы, набрав 30 очков, идут седьмыми.

В очередном туре «Крылья Советов» 6 апреля на выезде встретятся с екатеринбургским «Уралом». На следующий день сине-бело-голубые дома сыграют с калининградской «Балтикой».