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20:35, 31 марта 2024Спорт

«Манчестер Сити» сыграл вничью с «Арсеналом» в матче АПЛ

«Манчестер Сити» сыграл вничью с «Арсеналом» в матче 30-го тура АПЛ

Фото: Jason Cairnduff / Action Images / Reuters

«Манчестер Сити» на своем поле сыграл вничью с лондонским «Арсеналом» в матче 30-го тура Английской премьер-лиги (АПЛ). Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Встреча прошла в воскресенье, 31 марта, и завершилась со счетом 0:0. Таким образом, восьмиматчевая победная серия «канониров» в чемпионате Англии прервалась.

В активе «Арсенала» 65 очков, команда находится на втором месте в АПЛ. У «Манчестер Сити» на одно очко меньше, горожане занимают третью позицию.

Турнирную таблицу с 67 очками возглавляет «Ливерпуль». В 30-м туре красные со счетом 2:1 победили «Брайтон».

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      Алексей Гусев
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