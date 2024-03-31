На Украине выпустили мемуары расправившегося с тысячами людей нациста

Мемуары расправившегося с 30 тысячами евреев нациста начали продавать на Украине

На Украине крупнейшая сеть книжных магазинов начала продавать мемуары хорватского нациста Анте Павелича. О выпуске книг в воскресенье, 31 марта, сообщает РИА Новости.

В годы Второй мировой войны Павелич являлся главой марионеточного правительства Хорватии, выступавшего союзником нацистской Германии. Он причастен к расправе над 30 тысячами хорватских евреев. На проблему обратил внимание глава Украинского еврейского комитета Эдуард Долинский, отметивший, что в качестве названия книги используется лозунг ультраправой организации «Усташи», виновной в расправе над тысячами людей — цыган, сербов и евреев.

Долинский отметил, что в мемуарах Павелича рассказывается о якобы возглавленной им борьбе за независимость страны, при этом подробности и факты геноцида и расправ над мирными жителями умалчиваются.