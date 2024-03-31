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02:18, 31 марта 2024Бывший СССР

На Украине зафиксировали рост домашнего насилия

«Украинская правда»: Верховная Рада рассмотрит законопроект о домашнем насилии

Фото: Vitalii Khodzinskyi / Unsplash

На Украине зафиксировали рост домашнего насилия. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на «Украинскую правду».

Отмечается, что в связи с этим Верховная Рада решило вынести на рассмотрение законопроект об усилении ответственности за совершение домашнего насилия или насилия по половому признаку.

По данным МВД, в прошлом году национальной полицией Украины было зарегистрировано более 291 тысячи фактов домашнего насилия, что на 20 процентов больше, чем в 2022-м. При этом число зарегистрированных уголовных правонарушений, связанных с домашним насилием, выросло на 80 процентов, а административных — на 36 процентов. По прогнозам аналитического центра украинского МВД, в текущем году ожидается увеличение количества административных правонарушений до 21 процента, уголовных — до 30 процентов.

Ранее сообщалось, что Конституционный суд (КС) России заступился за жертв домашнего насилия. Так, согласно его постановлению, районные суды обязали рассматривать дела по таким случаям.

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      Марина Совина
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