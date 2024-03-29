Конституционный суд России заступился за жертв домашнего насилия

Конституционный суд обязал районные суды рассматривать дела о домашнем насилии

Конституционный суд (КС) России заступился за жертв домашнего насилия. Так, согласно его постановлению, районные суды обязали рассматривать дела по таким случаям. Об этом стало известно «Ведомостям».

Поворотной в этом вопросе стала история москвички Галины Баскаковой. Три года назад ее избил муж, полицейский тогда отказался возбуждать уголовное дело. Затем уже районный суд дважды не стал принимать заявление у горожанки. Успеха удалось добиться только с помощью апелляции, но и в третий раз районный суд отказался, отправив россиянку к полицейским.

На сбор информации и оформление заявлений у пострадавшей ушло много времени. Когда москвичка в очередной раз пришла в правоохранительные органы, участковый не стал возбуждать дело из-за истечения срока давности. Параллельно такую же цепочку она прошла по факту второго избиения. Получив тот же результат, она направилась в КС.

Там постановили, что изменения в законодательстве от 2018 года распространяются не только на мировые, но и на районные суды, а это значит, что они обязаны принимать заявления о фактах домашнего насилия даже без возбуждения дела полицейским. Баскаковой же предложили побороться за компенсацию.

Ранее сообщалось, что житель города Кемерово два часа избивал жену, а после выбросил ее из окна.