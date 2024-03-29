Конституционный суд России заступился за жертв домашнего насилия
Конституционный суд (КС) России заступился за жертв домашнего насилия. Так, согласно его постановлению, районные суды обязали рассматривать дела по таким случаям. Об этом стало известно «Ведомостям».
Поворотной в этом вопросе стала история москвички Галины Баскаковой. Три года назад ее избил муж, полицейский тогда отказался возбуждать уголовное дело. Затем уже районный суд дважды не стал принимать заявление у горожанки. Успеха удалось добиться только с помощью апелляции, но и в третий раз районный суд отказался, отправив россиянку к полицейским.
На сбор информации и оформление заявлений у пострадавшей ушло много времени. Когда москвичка в очередной раз пришла в правоохранительные органы, участковый не стал возбуждать дело из-за истечения срока давности. Параллельно такую же цепочку она прошла по факту второго избиения. Получив тот же результат, она направилась в КС.
Там постановили, что изменения в законодательстве от 2018 года распространяются не только на мировые, но и на районные суды, а это значит, что они обязаны принимать заявления о фактах домашнего насилия даже без возбуждения дела полицейским. Баскаковой же предложили побороться за компенсацию.
Ранее сообщалось, что житель города Кемерово два часа избивал жену, а после выбросил ее из окна.