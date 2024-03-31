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14:47, 31 марта 2024Бывший СССР

Одессу посчитали ключом к безопасности юга России

Константинов: освобождение Одессы является важным для безопасности юга России

Фото: Unsplash

Одесса является ключом к безопасности юга России, поэтому ее освобождение от украинских властей особенно важно. Об этом заявил глава Государственного совета Республики Крым Владимир Константинов, передает РИА Новости.

«Одесса создавалась Россией и всегда была исторически русской территорией. Сегодня это ключ к стратегической безопасности для юга России», — подчеркнул он, отметив, что в городе живут русские люди и им чужд украинский национализм.

При этом именно из Одессы украинское руководство направляет ракеты и дроны на Крым, указал Константинов.

Ранее Владимир Константинов заявил о готовности Украины просить мир у России. Вместе с тем политик отметил, что любой мир должен гарантировать безопасность российских территорий.

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      Дмитрий Попов
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