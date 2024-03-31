Олимпийский чемпион раскрыл отношение к решившим выступать на Играх россиянам

Руслан Захаров заявил, что будет поддерживать россиян, которые выступят на ОИ

Олимпийский чемпион по шорт-треку Руслан Захаров раскрыл отношение к россиянам, которые решат выступить на Играх-2024 в Париже. Об этом сообщает «Матч ТВ».

Он отметил, что будет поддерживать соотечественников. «Буду болеть за всех российских спортсменов вне зависимости от того, под каким флагом они выступают. Теннис, велоспорт, какие там еще могут у нас виды отобраться», — отметил Захаров.

Спортсмен посоветовал перед стартом турнира найти себе кумира, чтобы передавать ему энергию. «Я уже выбрал себе такого, за которого буду болеть и переживать особенно. Кто это будет, не скажу», — заявил Захаров.

В декабре 2023-го МОК допустил россиян и белорусов к Олимпиаде в Париже в качестве индивидуальных нейтральных спортсменов. При этом на соревнования не попадут атлеты, поддерживающие СВО, а также имеющие связи с вооруженными силами или органами безопасности России и Белоруссии. Кроме того, турнир пропустят представители командных видов спорта.