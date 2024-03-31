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НХЛ - регулярный чемпионат
11:23, 31 марта 2024Спорт

Овечкин не реализовал буллит и расстроил жену

Жена Овечкина Шубская расстроилась из-за нереализованного буллита мужа

Фото: John E. Sokolowski / Reuters

Капитан и нападающий клуба «Вашингтон Кэпиталс» Александр Овечкин не набрал очков в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) против «Бостон Брюинс». Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Встреча завершилась в серии буллитов со счетом 3:2. Овечкин в послематчевой серии не смог реализовать свой бросок. После этого в трансляцию попала реакция его жены Анастасии Шубской — она расстроенно покачала головой.

Овечкин не смог отличиться результативными действиями в третьей игре подряд. Всего в текущем сезоне россиянин провел 70 матчей, в которых отметился 26 заброшенными шайбами и 32 голевыми передачами.

38-летний Овечкин занимает второе место в списке лучших снайперов в истории НХЛ. До рекорда лидирующего канадца Уэйна Гретцки ему осталось 46 шайб.

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      Дарья Коршунова
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