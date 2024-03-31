При обстреле поселка в российском регионе пострадала женщина
Старовойт: при обстреле поселка Теткино Курской области пострадала женщина
В результате обстрела села Теткино Курской области со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ) пострадала местная жительница. Об этом сообщил губернатор региона Роман Старовойт в Telegram.
По его словам, женщина получила осколочные ранения. Сейчас ей оказывается вся необходимая медицинская помощь.
Кроме того, в результате обстрела ВСУ на территории предприятия произошел пожар, а также повреждены пять многоквартирных домов. Старовойт пообещал оказать жильцам помощь в восстановлении имущества.
Ранее украинский беспилотник атаковал автомобиль в российском регионе. Пострадавших в результате инцидента нет.