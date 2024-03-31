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21:00, 31 марта 2024Россия

При обстреле поселка в российском регионе пострадала женщина

Старовойт: при обстреле поселка Теткино Курской области пострадала женщина

Фото: Алексей Сухоруков / РИА Новости

В результате обстрела села Теткино Курской области со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ) пострадала местная жительница. Об этом сообщил губернатор региона Роман Старовойт в Telegram.

По его словам, женщина получила осколочные ранения. Сейчас ей оказывается вся необходимая медицинская помощь.

Кроме того, в результате обстрела ВСУ на территории предприятия произошел пожар, а также повреждены пять многоквартирных домов. Старовойт пообещал оказать жильцам помощь в восстановлении имущества.

Ранее украинский беспилотник атаковал автомобиль в российском регионе. Пострадавших в результате инцидента нет.

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      Маргарита Миронова
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