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12:37, 31 марта 2024Силовые структуры

Режим КТО в Махачкале и Каспийске сняли

Оперштаб НАК в Дагестане: режим КТО в Махачкале и Каспийске был снят

Фото: Maria lobakina / Reuters

В Махачкале и Каспийске был снят режим контртеррористической операции (КТО), введенный утром 31 марта. Об этом сообщил оперштаб Национального антитеррористического комитета (НАК) в республике Дагестан, передает ТАСС.

«В 12:00 режим контртеррористической операции в пределах административных границ Ленинского, Советского районов г. Махачкалы и города Каспийска Республики Дагестан прекращен», — говорится в сообщении ведомства.

Утром 31 марта на территории Махачкалы и Каспийска ввели режим КТО. Во время проведения КТО в указанных городах вводится ряд специальных мер и ограничений, срок действия которых завершится вместе с особым распоряжением.

По информации НАК, силовики из спецназа ФСБ заблокировали в квартирах вооруженных людей, причастных к терроризму. Жителей прилегающих домов эвакуировали.

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      Александр Курбатов
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