Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
15:56, 31 марта 2024Россия

Родители участника нападения на «Крокус» выразили соболезнования

Родители Мирзоева принесли соболезнования родственникам погибших в «Крокусе»
СюжетТеракт в «Крокус Сити Холле»

Фото: Yulia Morozova / Reuters

Родители одного из участников теракта в подмосковном «Крокус Сити Холле» Далерджона Мирзоева (внесен в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга) принесли соболезнования родственникам погибших. Об этом они рассказали корреспонденту РИА Новости.

«Я приношу свои соболезнования матерям, сестрам погибших, пострадавшим людям. Не верю, что мой сын мог это сделать», — сказала Гульракат Мирзоева.

Слова соболезнования выразил и ее супруг Барот Мирзоев. «Я приношу свои соболезнования отцам и матерям, родственникам и близким», — отметил он.

Разговор с корреспондентом прошел в доме Мирзоевых в Таджикистане. Он расположен в 35 километрах от Душанбе.

Ранее об отношении к устроившим теракт в «Крокус Сити Холле» рассказала вторая жена отца Мухаммадсобира Файзова (внесен в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга) Кумри Сафарова. Она подчеркнула, что лично видела его только в детстве и сейчас с ним не общается.

Что думаешь? Оцени!
      Дмитрий Попов
      Обсудить
      Последние новости

      «Мы знаем поименно». Спецслужбы установили организаторов терактов в России. Виновников обещали найти и наказать

      В Херсонской области отчитались за удары по позициям украинских военных

      В Харькове прогремели взрывы

      На подъездах к Крымскому мосту образовались очереди из 300 автомобилей

      Фитнес-блогер посоветовал восемь видов планки для пятиминутной тренировки

      Россиян научили определять мошенников при покупке квартиры

      Стало известно об уничтожении здания СБУ в пригороде Херсона

      Армия Израиля заявила об ударе по штабу «Исламского джихада» в Газе

      Познер рассказал о «приватном» характере своего юбилея

      В Томске начали искать подвозившую пассажира с автоматом машину

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше