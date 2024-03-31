Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
11:58, 31 марта 2024Силовые структуры

Родственница обвиняемого в теракте Файзова рассказала об отношениях с ним

РИА Новости: вторая жена отца обвиняемого в теракте Файзова видела его в детстве
СюжетТеракт в «Крокус Сити Холле»

Фото: Shamil Zhumatov / Reuters

Вторая жена отца обвиняемого в теракте в подмосковном «Крокус Сити Холле» Мухаммадсобира Файзова Кумри Сафарова не общалась с ним, а лично видела его только в детстве. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на саму Сафарову.

Журналисты приехали по адресу, где проживает Файзов. Дверь открыла Сафарова. Она рассказала, что прибыла в Тейково (город в Ивановской области в России) из Таджикистана в конце февраля, а Мухаммадсобира за это время не видела.

По словам Сафаровой, их последняя встреча произошла, когда он был еще ребенком. Женщина добавила, что не общается с детьми мужа от первого брака.

При этом собеседница агентства сказала, что слышала о том, что до нее в квартире несколько месяцев жил Файзов.

Ранее стало известно, что фигурантов дела о теракте в «Крокусе» внесли в список террористов и экстремистов. Помимо Файзова, в перечне Росфинмониторинга оказались Шамсидин Фаридуни, Рачабализода (Раджабали) Саидакрами Муродали и Далерджон Мирзоев.

Что думаешь? Оцени!
      Лилиана Набиуллина
      Обсудить
      Последние новости

      В ходе КТО в Дагестане задержали троих террористов

      Стало известно о пострадавших в ходе КТО в Дагестане

      Генпрокурор назвал цель возбуждения уголовных дел против украинских нацистов

      Британская армия лишилась десятков единиц оружия

      Силовики завершили контртеррористическую операцию в Каспийске

      Французские фермеры заявили об угрозе из-за конфликта на Украине

      В США рассказали о не защищаемом НАТО штате

      Пограничники задержали пытавшихся сбежать в Венгрию украинских уклонистов

      Родственница обвиняемого в теракте Файзова рассказала об отношениях с ним

      Путин восхитил Глобальный Юг брошенным НАТО вызовом

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше