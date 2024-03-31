Родственница обвиняемого в теракте Файзова рассказала об отношениях с ним

РИА Новости: вторая жена отца обвиняемого в теракте Файзова видела его в детстве

Вторая жена отца обвиняемого в теракте в подмосковном «Крокус Сити Холле» Мухаммадсобира Файзова Кумри Сафарова не общалась с ним, а лично видела его только в детстве. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на саму Сафарову.

Журналисты приехали по адресу, где проживает Файзов. Дверь открыла Сафарова. Она рассказала, что прибыла в Тейково (город в Ивановской области в России) из Таджикистана в конце февраля, а Мухаммадсобира за это время не видела.

По словам Сафаровой, их последняя встреча произошла, когда он был еще ребенком. Женщина добавила, что не общается с детьми мужа от первого брака.

При этом собеседница агентства сказала, что слышала о том, что до нее в квартире несколько месяцев жил Файзов.

Ранее стало известно, что фигурантов дела о теракте в «Крокусе» внесли в список террористов и экстремистов. Помимо Файзова, в перечне Росфинмониторинга оказались Шамсидин Фаридуни, Рачабализода (Раджабали) Саидакрами Муродали и Далерджон Мирзоев.