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19:55, 31 марта 2024Россия

Российские FPV-дроны уничтожили опорный пункт ВСУ на донецком направлении

РИА: операторы БПЛА уничтожили опорный пункт ВСУ на донецком направлении

Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

Операторы беспилотных летательных аппаратов Южной группировки войск Армии России уничтожили опорный пункт ВСУ на донецком направлении при помощи FPV-дронов. Об этом сообщает РИА Новости.

В ходе атаки оператору, который управлял беспилотником с кумулятивной миной, помогал второй оператор с дроном-разведчиком. Он координировал работу, передавал дополнительную информацию и вел объективный контроль пораженных позиций.

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Российский дрон приблизился к опорному пункту противника, облетев блиндаж с севера и после этого зайдя с восточной стороны. Оператор дрона-разведчика отметил, что ориентиром стала мусорка, так как на позиции украинских военных всегда грязно. Приблизившись к позиции противника, БПЛА залетел прямо в блиндаж, после чего было подтверждено поражение цели.

В субботу, 30 марта, Минобороны России сообщило о массированном ударе по военным объектам ВСУ. Также российские военные нанесли по ним 57 групповых ударов высокоточным оружием большой дальности.

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      Александр Курбатов
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