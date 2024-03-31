Силовики завершили контртеррористическую операцию в Каспийске

Силовики завершили КТО в Каспийске в доме с заблокированными террористами

В Республике Дагестан силовики завершили контртеррористическую операцию (КТО) в Каспийске, где в жилом доме были заблокированы террористы. Об это в воскресенье, 31 марта, сообщает агентство РИА Новости

По данным издания, жильцам разрешили вернуться в свои квартиры. По словам проживавшем в доме россиян, их вывели около 6 утра и первое время запрещали покидать территорию двора.

31 марта в ходе контртеррористической операции (КТО) в Дагестане задержали троих террористов, которые планировали теракты. При обыске у преступников были найдены автоматическое оружие, боеприпасы и самодельное взрывное устройство. Утром 31 марта в российском регионе объявили режим КТО. В Республике Дагестан был введен спецрежим на территории Махачкалы и Каспийска в 05:35.