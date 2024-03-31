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01:41, 31 марта 2024Бывший СССР

Стало известно о взрывах в Хмельницкой области

В Хмельницкой области прозвучали взрывы на фоне воздушной тревоги

Фото: Vladyslav Musiienko / Reuters

В Хмельницкой области Украины произошли взрывы на фоне ранее объявленной воздушной тревоги. Об этом сообщает телеканал «Общественное» в Telegram-канале со ссылкой на своих корреспондентов.

По данным данным онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации, сигнал тревоги в области звучал с 00:05 по 00:48 по московскому времени.

22 марта депутат Харьковского областного совета Александр Скорик заявил, что город погрузился в режим блэкаута. По его данным, 700 тысяч абонентов остались без энергоснабжения. Помимо этого, были зафиксированы перебои в работе канализации.

24 февраля 2022 года президент России Владимир Путин объявил о начале специальной операции в Донбассе. Таким образом, по его словам, Москва отреагировала на просьбы о военной помощи глав Донецкой и Луганской народных республик.

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