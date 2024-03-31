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03:17, 31 марта 2024Культура

Умер актер из спин-оффа «Пацанов»

Американо-британский актер Пердомо из спин-оффа «Пацанов» умер в возрасте 27 лет

Фото: Brett Cove / Global Look Press

Чэнс Пердомо, американо-британский актер, ушел из жизни в возрасте 27 лет. Он умер в результате аварии с мотоциклом 29 марта, об этом сообщил журнал The Hollywood Reporter, ссылаясь на представителей актера.

«Его страсть к искусству и ненасытная жажда жизни ощущались всеми, кто его знал, и его теплота сохранится в тех, кого он любил больше всего», — рассказали близкие к Пердомо люди.

Актер известен ролью Эмброуза Спеллмана в сериале «Леденящие душу приключения Сабрины». Также он принял участие в съемках серии фильмов «После» и «Поколения "Ви"» (спин-офф сериала «Пацаны» Эрика Крипке).

Ранее в пресс-службе Московского драматического театра на Бронной сообщили, что актер из сериала «Кухня» Александр Терешко умер на 62-м году жизни. Он до последнего дня был задействован в трех постановках.

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