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08:04, 31 марта 2024Экономика

В Европе подешевел газ

Стоимость газа в Европе с начала года упала на 17 процентов
СюжетЦены на газ в Европе:

Фото: Lisa Leutner / Reuters

В Европе подешевел газ. В годовом выражении падение составило 38 процентов. Об этом свидетельствуют данные лондонской биржи ICE Futures, пишет ТАСС.

Отмечается, что цены на газ в Европе по итогам первого квартала рухнули на 17 процентов по сравнению с уровнями конца прошлого года, до порядка 306 долларов за тысячу кубометров.

Средняя стоимость газа в декабре составляла порядка 408 долларов за тысячу кубометров. В январе показатель обвалился до 337 долларов. Падение в феврале ускорилось до 288 долларов. В марте цены несколько скорректировались.

Ранее еврокомиссар по энергетике Кадри Симсон заявила, что Европейский союз против продления соглашения Украины с Россией о транзите газа после 2024 года. По ее словам, страны изучат, как использовать украинскую инфраструктуру в дальнейшем. Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что Киев также выступает против продления договора, однако согласен предоставлять такую услугу для европейских партнеров.

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      Марина Совина
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