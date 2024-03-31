Стало известно о взрывах в Харькове на фоне воздушной тревоги

На фоне объявления воздушной тревоги в Харькове прогремели взрывы. Об этом сообщает украинский телеканал «Общественное» в своем Telegram.

Информацию подтвердил мэр украинского города Игорь Терехов в своем Telegram-канале и призвал жителей оставаться в укрытиях. Однако где именно произошли взрывы, не уточнялось.

Взрывы в Харькове после объявления воздушной тревоги также были слышны вечером 29 марта. До этого воздушные силы Украины сообщили о запуске баллистической ракеты с северо-восточного направления.

22 марта депутат Харьковского областного совета Александр Скорик заявил, что город погрузился в режим блэкаута. По его словам, без света остались более 700 тысяч пользователей. Кроме того, возникли проблемы в работе канализации.