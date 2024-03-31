Нестеровский: молдавские фермеры страдают от участия страны в санкциях против РФ

Производители Молдавии в полной мере ощутили на себе вред от решения республики присоединиться к 80 процентам антироссийских санкций. Об ударе по экономике страны рассказал член политбюро оппозиционной молдавской партии «Возрождение» Александр Нестеровский, передает Telegram-канал «Sputnik Молдова».

«Этим решением правительство "ставит палки в колеса" прежде всего собственным производителям, которые вышли на акции протеста. Они фактически потеряли рынок России, которая была основным покупателем их продукции», — заявил депутат.

Также, по его словам, 90% необходимых для ведения сельского хозяйства удобрений молдавские фермеры закупали в России и Белоруссии. Теперь они были вынуждены наладить поставки из Евросоюза, где цены на удобрения в разы выше.

«Из-за антироссийской политики правительства у нас резко подскочили цены на нефтепродукты, газ и электроэнергию. Это ударило по производителям и по каждому гражданину», — указал Нестеровский. Он также раскритиковал действия властей, которые просто самоизолировались от контактов с РФ.

Ранее молдавский оппозиционный политик Илан Шор выразил мнение, что страна находится на грани исчезновения из-за ухудшения отношений с Россией.