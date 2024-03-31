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12:54, 31 марта 2024Россия

В Самаре обращение пленных связали с желанием Украины «раскачать ситуацию»

КП в Самаре: обращением российских пленным Украина хочет «раскачать ситуацию»

Фото: Viacheslav Ratynskyi / Reuters

Украина целенаправленно собирает российских пленных из Самары и организует запись видео, чтобы «раскачать ситуацию» в регионе. Об этом рассказала руководитель Комитета семей воинов Отечества Самарской области Екатерина Колотовкина, пишет «"Комсомольская правда" в Самаре».

«Они [власти Украины] целенаправленно собирают ребят из одного региона и делают подобные видео. Цель — раскачать ситуацию», — подчеркнула она, указав, что возвращение пленных не происходит по вине украинской стороны.

Тем не менее вопрос о возвращении российских военнослужащих должен разрешится в ближайшее время, уверена Колотовкина. «Ведется огромная работа по возвращению их [пленных] домой. Со стороны министерства обороны, правительства региона, депутатов и общественных организаций», — указала она.

29 марта депутат Государственной Думы Александр Хинштейн опубликовал в своем Telegram-канале видео, на котором, предположительно, российские военнослужащие, находящиеся в плену на Украине, обратились с просьбой поспособствовать их освобождению. Обращение было сделано к властям Самарской области и других российских регионов, а также правительству РФ.

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      Дмитрий Попов
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