В Самаре обращение пленных связали с желанием Украины «раскачать ситуацию»

КП в Самаре: обращением российских пленным Украина хочет «раскачать ситуацию»

Украина целенаправленно собирает российских пленных из Самары и организует запись видео, чтобы «раскачать ситуацию» в регионе. Об этом рассказала руководитель Комитета семей воинов Отечества Самарской области Екатерина Колотовкина, пишет «"Комсомольская правда" в Самаре».

«Они [власти Украины] целенаправленно собирают ребят из одного региона и делают подобные видео. Цель — раскачать ситуацию», — подчеркнула она, указав, что возвращение пленных не происходит по вине украинской стороны.

Тем не менее вопрос о возвращении российских военнослужащих должен разрешится в ближайшее время, уверена Колотовкина. «Ведется огромная работа по возвращению их [пленных] домой. Со стороны министерства обороны, правительства региона, депутатов и общественных организаций», — указала она.

29 марта депутат Государственной Думы Александр Хинштейн опубликовал в своем Telegram-канале видео, на котором, предположительно, российские военнослужащие, находящиеся в плену на Украине, обратились с просьбой поспособствовать их освобождению. Обращение было сделано к властям Самарской области и других российских регионов, а также правительству РФ.

