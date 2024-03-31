В Совфеде напомнили французскому президенту судьбу Наполеона в России

Сенатор Пушков напомнил Макрону о трагичной судьбе армии Наполеона в России

Армия императора Наполеона, вступившая на территорию России в 1812 году, в конечном итоге была разбита русскими войсками, и о ее трагичной судьбе стоит напомнить действующему французскому президенту Эммануэлю Макрону, ранее предлагавшему отправку войск НАТО на Украину. Об этом заявил глава комиссии Совфеда по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков в Telegram.

«Надо [Макрону] напомнить: падение Наполеона началось со вступления его армии численностью в 530-550 тысяч человек в пределы России в 1812 году. Почти вся его армия в России и полегла. А слово berezina (отсылка к поражению французской армии у реки Березина — прим. «Ленты.ру») утвердилось во французском языке как символ полного краха, провала, катастрофы», — говорится в публикации сенатора.

Ранее немецкий генерал в отставке Эрхард Бюлер заявил, что отправка войск западных стран на Украину ничего не изменит и Киев продолжит терпеть поражение. По оценке военного из ФРГ, ввод военного контингента НАТО приведет к неуправляемой ситуации, которую украинское руководство не сможет обернуть себе на пользу.