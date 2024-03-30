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17:18, 30 марта 2024Мир

Немецкий генерал оценил возможность отправки западных войск на Украину

Генерал ФРГ Бюлер заявил, что ввод западных войск на Украину ничего не изменит

Фото: Tom Little / Reuters

Отправка войск западных стран на Украину ничего не изменит, и Киев продолжит терпеть поражение. Об этом заявил немецкий генерал в отставке Эрхард Бюлер в эфире подкаста телерадиокомпании MDR.

По оценке военного из ФРГ, ввод военного контингента НАТО приведет к неуправляемой ситуации, которую украинское руководство не сможет обернуть себе на пользу.

«Раздробленность, отсутствие единства командования — это не очень хорошо. Это только все усложняет и не поможет общей ситуации», — пояснил Бюлер.

Он добавил, что у Североатлантического альянса уже был опыт, когда разные контингенты и хаос в командных структурах мешали эффективной координации войск.

При этом офицер призвал Запад не отказываться от угроз отправить свой контингент на Украину ради дипломатической выгоды. Параллельно он посоветовал «держаться подальше» от реализации подобных замыслов на практике.

В конце февраля президент Франции Эммануэль Макрон не исключил, что его войска могут провести наземные операции на территории Украины. Позднее он повторил свои слова, отметив, что этот вариант возможен.

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      Алевтина Запольская
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