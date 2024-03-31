Shot: в здании EUROSPAR появится швейный цех для осужденных

В здании московского супермаркета начнут работать преступники. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT.

На втором этаже помещения, где находится EUROSPAR, в апреле откроется швейный цех для осужденных. Само здание располагается на Днепропетровской улице в районе Чертаново.

Ранее стало известно, что на территории российской исправительной колонии произошел пожар. Возгорание произошло в швейном цехе на территории ИК №37, расположенной в пермском поселке Половинка. Площадь пожара составила 1,5 тысячи «квадратов», при этом о пострадавших не сообщалось.